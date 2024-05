Domenica 26 Maggio 2024, 07:00

Il caso più eclatante è quello dell’economista pescarese Federico Caffè, scomparso all'alba del 15 aprile 1987 dalla casa romana di via Cadlolo, fra Monte Mario e la Balduina, dove viveva con il fratello Alfonso. La cronaca, in realtà, di sparizioni improvvise e senza una ragione apparente negli anni ne ha registrate molte altre. Negli ultimi 13 anni ci sono quelle di Roberto Straccia, lo studente marchigiano scomparso il 14 dicembre 2011 e ritrovato senza vita nelle acque del litorale di Bari, di Silvana Pica, 57 anni, di cui non si hanno più notizie dal 17 gennaio del 2012, di Cesare Benedetti, 81 anni al momento della scomparsa avvenuta a Pescara il 23 marzo del 2015, di Giovina Mariano, sparita dalla sua villa di Moscufo il l8 marzo del 2017, tanto per citarne alcune. Soltanto nel 2023, secondo i dati del Commissario per le persone scomparse, in Abruzzo sono state presentate 602 denunce (165 hanno riguardato italiani e 437 cittadini stranieri). Delle 602 denunce complessive 93 si riferiscono a minori italiani e 413 a minori stranieri. In Italia le denunce sono state 29.3151, a fronte di 14.159 ritrovamenti, ma si ignora la sorte toccata ad altre 15.156 persone.

CASO APERTO

L’ultimo cold case riguarda proprio la scomparsa di Giovina Mariano, dipendente del Comune di Pescara. Nel 2021 la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, ma finora non sarebbero emersi elementi in grado di far luce sulla vicenda. Per quanto riguarda la nostra regione, come evidenzia Alessia Natali, presidente dell’associazione Penelope Abruzzo, dal primo gennaio del 1974 al 31 dicembre del 2023 il numero delle persone mai ritrovate si attesta a quota 1.111. In Italia sono 96141. «Solo nel 2023 – afferma - in Abruzzo le persone scomparse da ritrovare sono 322, tra cui 44 cittadini italiani». Di queste, secondo i dati di Penelope Abruzzo, 113 si riferiscono alla provincia dell’Aquila, 75 a quella di Pescara, 90 a Chieti e 44 a Teramo. Ancora più grave e dolorosa è la sparizione di bambini e ragazzi. Ieri è stata celebrata la Giornata Mondiale per i minori scomparsi in ricordo del 25 maggio del 1979, quando Etan Patz, un bambino di 6 anni, sparì a New York, come ricorda una nota della direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato. La Polizia partecipa anche quest’anno a una serie di iniziative dedicate a questa ricorrenza, con l’obiettivo di aiutare i giovani e le famiglie a riconoscere le situazioni di disagio che potrebbero portare i ragazzi a decidere di allontanarsi da casa. Una decisione, anche se volontaria, che espone comunque a gravi pericoli. La direzione centrale anticrimine ha messo a disposizione un pieghevole informativo e un segnalibro distribuiti nelle scuole e durante eventi pubblici. Insieme alla Fondazione Amber Alert Europe, inoltre, ha realizzato la campagna “Controlla. Rifletti. Denuncia… e non perdere tempo, chiama il numero di emergenza 112” per diffondere consigli utili ai genitori che sperimentano il trauma della scomparsa di un bambino. Ulteriori informazioni sulla campagna sono sul sito https://www.amberalert.eu/check-think-report/it . Sempre attivi, inoltre, il sito italiano per i bambini scomparsi https://it.globalmissingkids.org gestito dal servizio centrale anticrimine della Polizia di Stato, che è parte di una rete internazionale di 31 Paesi., e numero unico europeo 116000, affidato dal Ministero dell’Interno alla gestione della Fondazione “S.O.S. Il Telefono Azzurro Ets”.