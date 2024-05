Venerdì 24 Maggio 2024, 06:30

Furto nella notte al supermercato Tigre Amico di Colleranesco: bottino da 15mila euro e una bottiglia di brandy. I ladri, inseguiti dai carabinieri, riescono a far perdere le loro tracce. Erano circa le 2 della notte di ieri quando sei malviventi, tutti con il volto coperto da passamontagna, sono scesi da una Mercedes Classe A. Due di loro si sono recati nei pressi della statale 80, mentre gli altri quattro si sono diretti verso il negozio: hanno sabotato l’allarme tagliando i fili della corrente e sono entrati nel supermercato forzando la porta con un piede di porco.

Il furto

Hanno aperto le casse, facendo scattare un allarme interno che ha svegliato la titolare del negozio. Questa si è collegata alle telecamere interne e, vedendo i delinquenti che saccheggiavano il negozio, ha allertato le forze dell’ordine. Successivamente, i ladri si sono recati nella parte posteriore del negozio, dove si trova l’ufficio del direttore. Qui hanno scardinato, sempre con il piede di porco, una cassaforte contenente circa 15 mila euro, una bottiglia di Vecchia Romagna e tutti gli estintori, per poi darsi alla fuga con la Mercedes. Sul posto è arrivata immediatamente una pattuglia dei carabinieri di Giulianova, mentre i ladri erano ancora presenti. Uno di loro, prima di salire in auto, ha spruzzato la schiuma dell’estintore verso le forze dell’ordine. È iniziato un inseguimento sulla statale 80, per circa 20 chilometri. Tuttavia, al bivio di Bellante, i malviventi sono entrati in alcune vie interne, dai finestrini hanno svuotato due estintori creando una fitta nube e sono riusciti a seminare le forze dell’ordine.

I carabinieri e la polizia stradale hanno anche istituito dei posti di blocco, ma dei ladri nessuna traccia. Ieri mattina, i carabinieri della Compagnia di Giulianova, che conducono le indagini, sono tornati nel negozio e hanno acquisito i video delle telecamere interne e quelle esterne lungo la statale 80, dove in alcuni fotogrammi si vede chiaramente anche l’auto dei ladri inseguita dalle forze dell’ordine.

Circa un’ora prima, verso l’1:30, c’è stato un tentato furto al negozio di abbigliamento “Lin Lin” che si trova a Tortoreto Lido, lungo la statale 16 Adriatica. In questo caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica e non è escluso che i responsabili siano gli stessi. Inoltre, un furto simile a quello del Tigre di Colleranesco, ripreso da un video diventato virale sui social, è stato compiuto al Conad City di Cologna Spiaggia lo scorso 14 febbraio.