Rimane incastrata con l’auto sulla ferrovia: donna salva per miracolo

Rimane incastrata con la sua automobile al passaggio a livello con le sbarre abbassate proprio mentre giunge il treno. Un'imprudenza, o forse una disattenzione potevano trasformarsi in tragedia l'altro giorno a Civitella Roveto. Era l'ora in cui stava per arrivare un treno da Avezzano per fare sosta alla stazione e riprendere poi verso Sora, quando una donna alla guida della sua automobile ha attraversato il passaggio a livello mentre erano in procinto di abbassarsi le sbarre, probabilmente non accortasi del segnale rosso. Attimi di panico per la donna che poteva essere travolta da un momento all'altro, ma con prontezza è scesa immediatamente dalla sua automobile rimasta in mezzo ai binari. Fortuna ha voluto che il treno giungesse da Avezzano, il macchinista del convoglio si è subito reso conto di cosa fosse successo, avendo così la possibilità di arrestare in tempo il treno.

