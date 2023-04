Mercoledì 19 Aprile 2023, 05:35

Ancora non c’è una data per la sentenza da parte del Collegio di garanzia del Coni sulla penalizzazione di due punti in classifica inflitta alla Viterbese. Alcune indiscrezioni davano come possibile la data di ieri per la discussione, ma così non è stato. Probabile che a questo punto si aspetti l’esito dell’ultima giornata di campionato per capire anche l’urgenza della situazione.

Se infatti la Viterbese non dovesse battere la Virtus Francavilla domenica prossima e la Fidelis Andria dovesse fare i punti a Latina, la Viterbese non avrebbe speranza di disputare i play-out nemmeno con la restituzione dei due punti di penalizzazioni tolti alla squadra gialloblù lo scorso 18 gennaio. A quel punto, la sentenza del Collegio di garanzia del Coni potrebbe arrivare anche più tardi poiché servirebbe alla società di via della Palazzina più che altro per avere tutte le carte in regola per presentare un’eventuale domanda di ripescaggio.

Se infatti la penalizzazione dovesse essere confermata, la Viterbese non avrebbe nemmeno la possibilità di poter presentare questa domanda in caso di retrocessione. Se invece la Viterbese dovesse avere bisogno dei 2 punti per poter disputare gli eventuali play-out, il verdetto del Coni arriverà probabilmente la settimana prossima, anche perché in caso contrario i play-out per il momento previsti il 6 e il 13 maggio potrebbero anche slittare.

Intanto è arrivata la squalifica per il centrocampista lituano Linas Megelaitis, dopo l’espulsione per doppia ammonizione arrivata alla fine del primo tempo della partita disputata domenica scorsa sul terreno di gioco della Turris.

Un turno di stop anche per il tecnico Giovanni Lopez, espulso dalla panchina sempre in occasione della partita contro la Turris per aver protestato dopo l’espulsione di Megelaitis. Il tecnico vedrà quindi dalla tribuna la partita in programma domenica prossima alle 17,30 contro la Virtus Francavilla allo stadio Enrico Rocchi valida per l’ultima giornata della stagione regolare.

Con la delusione per una retrocessione che sembra ad un passo, alcuni tifosi vorrebbero disertare lo stadio domenica prossima, mentre altri hanno intenzione di essere presenti sperando che arrivi il miracolo sportivo che consenta alla squadra gialloblù di sperare ancora di evitare la retrocessione in Serie D, pur dovendo passare per la lotteria degli spareggi salvezza da disputare come penultima.

Contro i pugliesi rientrerà l’attaccante Sulayman Jallow, che domenica scorsa ha scontato il turno di squalifica ricevuta per recidività in ammonizione. Oltre a Megelaitis contro la Virtus Francavilla non ci saranno, con ogni probabilità, nemmeno i due centrocampisti Simone Andreis e Domenico Mungo che non hanno ancora recuperato dai rispettivi infortuni che non hanno permesso loro di essere in campo nemmeno domenica scorsa a Torre del Greco.