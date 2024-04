Lunedì 29 Aprile 2024, 07:50

Nella Regione Lazio sei giovani su dieci non sanno cosa vuol dire fare un investimento finanziario. E tra incertezza e tanti dubbi, alla fine il rischio di essere truffati è sempre dietro l’angolo. Lo dicono gli esperti di Starting Finance, una start up romana nata nel 2019 e che, nel corso del tempo, è diventata una community di giovani appassionati di finanza che ha più di 1,1 milioni di follower. Loro spiegano in modo semplice - e con un linguaggio adatto ai giovani - come si muove il mondo degli affari.

Uno dei loro ultimi post - che, tra l’altro, ha fatto particolarmente breccia tra i tifosi di calcio nella Capitale - parla della convenienza economica che può avere una società sportiva nell’avere uno stadio di proprietà. E, numeri alla mano, presentando le esperienze della Premier League britannica e della Bundesliga tedesca, arriva alla conclusione che è una soluzione che conviene ai top club ma non alle squadre di seconda fascia.

La cultura

«Nel Lazio manca un’adeguata cultura finanziaria generalista, e oggi resta ancora limitata a chi fa questo di mestiere ed è specializzato - dice Marco Scioli, cofondatore insieme a Edoardo Di Lella di Starting Finance - Capire le caratteristiche di un mutuo o di un prestito non può essere solo un tema per esperti. Nelle scuole ancora c’è molta difficoltà a parlare di questi argomenti: gli istituti di ragioneria hanno nei loro programmi più temi legati al bilancio di una società e meno sugli investimenti delle risorse individuali». «L’altro grande problema è che l’analfabetismo economico è alto anche nelle famiglie - aggiunge Scioli in questa fotografia legata al Lazio e all’approccio all’economia dei più giovani - La situazione è ancora più critica nelle zone periferiche, dove si può essere più esposti al rischio di truffe. E quando ci si rende conto che si è fatto un investimento sbagliato ci si allontana per sempre dal mondo della finanza. La formazione è fondamentale per approcciarsi ai consulenti in modo positivo».

L'appuntamento

Il prossimo 17 maggio Starting Finance organizzerà, al Salone delle Fontane, un meeting a cui parteciperanno oltre duemila giovani. Sarà l’occasione per fare il punto con i protagonisti dell’economia e della finanza della penisola ma anche per rispondere alle curiosità dei ragazzi (il 90% della community ha tra i 18 e i 34 anni). L’organizzazione ha anche 30 club territoriali. A Roma sono quattro e coinvolgono gli studenti di Luiss, Roma Tre, Sapienza e Tor Vergata. «Qualsiasi classifica europea o mondiale su giovani e adulti, su ragazzi e ragazze, continua a riportare gli italiani come uno dei popoli con più bassa alfabetizzazione in materia economico-finanziaria- commentano Scioli e Di Lella - Questo problema si riversa sul singolo, che non è in grado di compiere scelte consapevoli e di conseguenza genera un problema per le famiglie, per le imprese e per l'intero sistema Paese. È evidente che le politiche messe in campo negli ultimi anni ancora non bastano ad invertire il trend, per questo abbiamo fondato Starting Finance, con l'obiettivo di rivoluzionare l'informazione e l'educazione finanziaria».

giampiero.valenza@ilmessaggero.it