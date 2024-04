Domenica 28 Aprile 2024, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Appuntamento al teatro Potlach di Fara Sabina. Oggi alle 17, sarà la volta, per il teatro ragazzi, dello spettacolo “Robin Hood nel castello di Nottingham”, de I guardiani dell’oca. Info e prenotazioni: 351/7954176. Si tratta degli ultimi due spettacoli delle due stagioni teatrali 2024 del teatro Potlach.

Torna, oggi, la tradizionale maratonina del partigiano a Poggio Mirteto. Organizzata dall’Arci, col patrocinio del Comune mirtense, Anpi e Cgil, l’appuntamento è in piazza Martiri della Libertà: per le iscrizioni, oggi dalle 8.30, e poi alle 10 la partenza. Si tratta di una corsa non agonistica, su un percorso di 13,2 chilometri, da Poggio Mirteto fino al monte Tancia, sui luoghi della Resistenza. Una corsa aperta a tutti, con le iscrizioni fino a poco prima della partenza. Info: 327/7639749.

“Profumi di primavera a Collevecchio”: oggi prende il via la manifestazione organizzata dalla Pro loco, che si terrà in paese, all’insegna della gastronomia tipica locale - presso i giardinetti - con stand artigianali, folclore, musica e momenti dedicati ai bambini. Il programma si completa con le visite guidate ai palazzi e ai luoghi storici del paese. «Il nostro intento - spiega la presidente della Pro loco di Collevecchio, Angela Ruggeri - è essere operativi sul territorio, portando alla ribalta tutto ciò che è bene e interessante sapere sul nostro paese». Collevecchio è stato un importante presidio tributario all’epoca dello Stato pontificio e ancora oggi, sulle facciate dei palazzi del centro storico, vi sono le targhe che ricordano le attività svolte in quel periodo. «È importante - continua Ruggeri - dare ampio spazio a tutto ciò che fa capo alle tradizioni locali, affinché siano apprezzate soprattutto dalle giovani generazioni».

Al Museo civico archeologico di Fara Sabina, visite guidate oggi alle 10, 11.30, 14, 15.30 e 17. Il museo si è arricchito di recente del corredo funerario della Tomba XI della necropoli di Colle del Forno, con il suo reperto più celebre, il Carro del principe di Eretum. Dopo i lavori, i reperti del VII secolo a.C. hanno trovato una collocazione e sono ora fruibili dal pubblico, negli spazi museali di Palazzo Brancaleoni.

“Dov’è la mia via? Storie di donne da ricordare”: appuntamento oggi alle 16.30, al teatro “Fausto Tozzi” di Casaprota, per la presentazione dei risultati del progetto finanziato dalla Regione Lazio. Alla presenza delle amministratrici e degli amministratori dei Comuni di Casaprota, Mompeo e Montenero Sabino, che hanno coordinato il progetto, e delle volontarie che vi hanno partecipato, verranno presentati i risultati del lavoro svolto per il progetto “Dov’è la mia via? Storie di donne da ricordare”, che vogliono costituire la “prima pietra” di un’opera più ampia di conservazione della memoria dei piccoli borghi della Sabina e la creazione di una storia collettiva delle comunità. Dagli incontri con esperte e dalle interviste fatte dalle volontarie, sono emerse figure di donne che, per le loro attività, esperienze di vita e di impegno locale, sono state importanti per i paesi e i loro nomi saranno portati all’attenzione delle amministrazioni, per ricordarle, intitolando loro una via, un parco, un edificio, un luogo che le onori. Attraverso la lettura di alcune interviste a donne di oggi su donne di ieri, di cui serbano il ricordo, realizzate dalle volontarie, sarà possibile condividere storie di vita, esperienze, memorie di tempi lontani ma ancora vivi. «La nostra aspirazione - spiegano le organizzatrici - è di continuare per riscrivere e riscoprire la storia delle comunità, lasciando un segno di quel che è stato alle future generazioni, affinché sappiano chi sono e da dove vengono». Al termine, le degustazioni.

A Toffia, presso 33Officina creativa, in piazza Lauretana, oggi, studi aperti, con la presentazione degli artisti in residenza ad aprile: si tratta di Ting Zhang e Katazyna Zarzycka, che dalle 12 presenteranno un’installazione sonora e una performance multimediale, ispirate dal teatro di Toffia.