Mercoledì 15 Febbraio 2023, 05:25

Trasversale Orte – Civitavecchia, ecco la gara. E’ stato pubblicato ieri in gazzetta ufficiale il bando dell’Anas per la realizzazione del penultimo tratto: cinque chilometri di strada, per la maggior parte in galleria, che serviranno ad aggirare a nord l’abitato di Monte Romano. C’era molta attesa per questo ulteriore passaggio, dopo l’ok al progetto da parte del ministero dell’Ambiente e del dicastero della Cultura (il primo decreto ministeriale del 2023) e la conseguente chiusura della conferenza dei servizi. Pienamente rispettati i tempi del crono programma dettato dal commissario Ilaria Coppa.

Dalle sei pagine che compongono il documento, si apprende che il valore complessivo dell’appalto ammonta a 285,2 milioni di euro. Si tratta di un appalto integrato, prevede sia la progettazione esecutiva dell’opera che l’esecuzione dei lavori. Una formula anche questa annunciata dalla commissaria governativa e che consentirà di accorciare notevolmente i tempi per arrivare alla partenza effettiva dei cantieri. La quasi totalità dei lavori interessa il comune di Monte Romano e in piccola parte territorio il territorio di Vetralla, dove adesso termina la superstrada e per proseguire verso Civitavecchia bisogna riprendere la “vecchia” Aurelia bis. Il bando stima in circa cinque anni (1925 giorni) il tempo necessario a concludere l'intervento. Comprende anche il monitoraggio

Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito dell’Anas, nella sezione acquisti. Per presentare le offerte c’è tempo fino al 27 marzo. Mentre l’apertura delle offerte avverrà il 3 aprile. Il periodo minimo durante la quale l’offerta è vincolante è di sei mesi.

I lavori, come detto, riguardano all’incirca 5 kilometri di strada, la maggior parte dei quali in galleria. E ricalcano in questa parte il cosiddetto tracciato viola.

Di Trasversale Orte-Civitavecchia si parlerà in un convegno previsto nel mese di marzo, ma di cui ancora non si consoce la data ufficiale, presso la sede di Confindustria Viterbo. A quanto si apprende saranno presentati i risultati di uno studio condotto dall’Università della Tuscia sui benefici economici che il completamento dell’opera può portare al territorio. Non è escluso che all’incontro sia presente anche il commissario Ilaria Coppa.