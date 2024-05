Montalto: stroncato market della droga, cinque arresti dei carabinieri

Circa novanta grammi di cocaina, dieci di eroina e 21mila euro in contanti sono stati sequestrati dai carabinieri della Compagnia di Tuscania in una operazione antidroga sul litorale di Montalto di Castro. Cinque, invece, le persone arrestate: tre tunisini, un albanese e una ragazza di 24 anni di nazionalità romena che dovranno rispondere all’autorità giudiziaria di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata eseguita dai militari del nucleo operativo di Tuscania e delle stazioni di Pescia Romana e Montalto, che in un primo intervento hanno fermato due trentenni stranieri e la giovane romena a bordo di un’autovettura trovandoli in possesso di 40 grammi di polvere bianca. A casa della giovane sono stati invece rinvenuti altri dieci grammi cocaina suddivisi in dosi e 20mila euro in contanti, probabile provento dello spaccio.