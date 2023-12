L’assessore regionale allo Sport Elena Palazzo in visita a Rieti. Sopralluoghi e incontri con le società

RIETI - Nella giornata odierna, la Città di Rieti ha ricevuto la visita dell’Assessore allo Sport, Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità della Regione Lazio Elena Palazzo che, nel corso della mattinata, accompagnata dal Vicesindaco e Assessore allo Sport e al Turismo Chiara Mestichelli, ha verificato di persona le condizioni di alcune infrastrutture sportive. Nel pomeriggio, presso la Sala Consiliare del Comune di Rieti, l’Assessore Regionale, il Vicesindaco del capoluogo e il presidente della Provincia Roberta Cuneo, hanno incontrato il presidente nazionale Fissw Claudio Ponzani, il presidente regionale Coni Riccardo Viola, il presidente regionale Fisi Andrea Ruggeri, il presidente regionale Fip Stefano Persichelli ed i presidenti dei più importanti Enti di Promozione Sportiva del Lazio, insieme alle realtà sportive reatine, per ascoltarne esigenze e necessità.

«Abbiamo apprezzato molto la visita dell’assessore Palazzo che ringrazio a nome dell’Amministrazione Comunale – commenta l’assessore al turismo e allo sport Chiara Mestichelli – E’ un segnale di grande attenzione il fatto che il tour di ascolto promosso dall’Assessorato Regionale allo Sport sia partito proprio da Rieti.

Ho accompagnato l’assessore Palazzo in alcuni impianti cittadini, tra i quali lo Stadio Guidobaldi che, grazie anche agli investimenti recentemente effettuati, rappresenta sempre più un’eccellenza a livello mondiale, e allo Stadio Centro d’Italia-Scopigno che ha bisogno di una serie di interventi di adeguamento e miglioramento per tornare ad essere il gioiello che la Città ha conosciuto in passato, capace di continuare ad ospitare manifestazioni di respiro nazionale ed internazionale. Sono certa che questa sarà solo la prima di una serie di attività e iniziative utili della Regione Lazio nei confronti dello sport reatino».