Sabato 16 Settembre 2023, 11:30 - Ultimo aggiornamento: 11:31

L'annuncio è arrivato direttamente dal presidente della Regione, Francesco Rocca: «È stata sbloccata la Roma-Latina. La prossima settimana partiranno i primi espropri per la Cisterna-Valmontone. Infine dico che partiranno, prima della fine della legislatura, i lavori per la Pedemontana, importante per chi vive in quella zona di Latina». Se ne è parlato al congresso della Lega Lazio, all'hotel Ergife di Roma, alla presenza del ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini.La procedura prevede che dopo gli espropri vengano fatte una serie di indagini archeologiche. geologiche e soprattutto la Bob ( bonifica ordigni bellici).«L'avanzamento dell'iter per la realizzazione della bretella Cisterna-Valmontone da parte del Presidente della Regione è un ottimo segnale per la nostra comunità, che da anni attende questa importante infrastruttura viaria», ha spiegato il sindaco di Cisterna Valentino Mantini. «Aspettiamo le procedure degli espropri dei terreni che consentiranno l'esecuzione del tracciato: sicuramente sarà un segno tangibile di un'opera che andrà a decongestionare il traffico dai mezzi pesanti e consentirà il veloce e funzionale raggiungimento della rete autostradale. Le ricadute economiche per la nostra comunità e per l'intero territorio della parte nord della Provincia pontina sono evidenti, così come la possibilità di mettere Cisterna al centro della logistica, data l'importante presenza del nostro polo industriale». «Non appena avremo certezza del numero degli espropri fatti e di quelli da fare, organizzeremo un incontro aperto alla cittadinanza che insieme all'amministrazione comunale darà forza e sostegno alla realizzazione della bretella Cisterna-Valmontone», ha concluso il sindaco.«Dopo anni di battaglie condotte sia dai banchi dall'opposizione, ma anche con le mozioni dagli scranni della maggioranza, a breve si sbloccheranno i cantieri per quest'opera che è frutto di un grande lavoro di squadra anche con le associazioni di categoria», aggiunge il consigliere regionale della Lega Angelo Tripodi,«Alla filiera politica chiedo di fare scudo sul territorio per proseguire in questo percorso di rinnovamento - precisa l'eurodeputato del gruppo ID Matteo Adinolfi - attraverso la realizzazione della Pedemontana di Formia, il completamento della Monti Lepini Latina-Frosinone e l'ampliamento del progetto della Roma-Latina fino a Fondi, giungendo ad una connessione del territorio provinciale con la Capitale».Stefano Cortelletti