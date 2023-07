Giovedì 6 Luglio 2023, 05:20

Nottata al peperoncino in centro. Una trans di 45 anni sarebbe riuscita da sola a creare panico in piazza d’Ungheria. Armata di spray urticante e di un coltello da cucina avrebbe avrebbe iniziato ad attaccare un gruppo di giovani che si trovavano nella zona del Sacrario.

Difficile capire cosa abbia scatenato l’ira della 45enne che d’improvviso si sarebbe alzata da un tavolo di bar del centro avrebbe iniziato a gridare e a spaventare tutti coloro che si trovavano nelle vicinanze. Finiti nel caos più totale anche alcuni passanti che sarebbe stati raggiunti dallo spray proprio sul volto. Nonostante l’ora tarda infatti in centro erano presenti moltissime persone, alcune sarebbero riuscite a correre via, altre invece avrebbero chiamato il 112 per risolvere la situazione.

Resta da chiarire il motivo per il quale la trans abbia compiuto questo gesto di follia, che ha allarmato e spaventato presenti e residenti tanto da richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, e gli agenti della squadra Volante. I carabinieri sono riusciti a bloccare la transessuale e a portarla in caserma dove hanno avviato tutti gli approfondimenti del caso. La 45enne, che dovrà spiegare l’accaduto alla magistratura, è stata denunciata per getto pericoloso di cose, nonché porto di armi od oggetti ad offendere. Le sue “armi” sono state poste sotto sequestro e diventeranno una prova nel caso in cui l’autorità giudiziaria deciderà di procedere contro di lei per i reati di cui è stata accusata.