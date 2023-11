Sferra un pugno alla ex moglie e aggredisce i carabinieri: bloccato con lo spray al peperoncino

Si contano numerosi anche nel Teramano ormai gli atti di violenza sulle donne e spesso capita verso i propri famigliari, e come in questo caso, contro la propria ex moglie. Ed è una vicenda che è scoppiata a Roseto e che ha portato i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Giulianova, a trarre in arresto un uomo ritenuto presunto responsabile del reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo al culmine di una violenta lite con l’ex moglie, la colpiva con un pugno, procurandole lesioni giudicate guaribili in dieci giorni dai sanitari del Pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova. Alla vista dei militari, l’ uomo, in preda ad una grave crisi di nervi, cambiava obiettivo e si avventava sui militari intervenuti a seguito di chiamata da parte di congiunti della donna, colpendone uno con una gomitata.

I carabinieri provvedevano ad immobilizzare l’uomo mediante l’utilizzo di “bomboletta spray di “oleoresina capsicum” in dotazione ed ottenevano l’effetto di immobilizzarlo.

Per quanto accaduto l’uomo veniva tratto in arresto così come disposto dal Pubblico ministero. di turno della Procura della Repubblica di Teramo e posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione in attesa di comparire davanti al giudice del Tribunale di Teramo per l’udienza di convalida.

Anche la ex moglie ha dovuto farsi curare per il pugno ricevuto ed ora potrà procedere nei confronti dell’uomo nonostante l’arresto sia associato anche al fatto che lo stesso ha colpito un carabiniere,e quindi, un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.