Domenica 18 Giugno 2023, 09:00

Da ieri gli agenti della polizia locale vanno in pattuglia con una dotazione in più: lo spray anti aggressioni.

Si tratta di venti bombolette di spray al peperoncino che gli agenti del comandante Nicoletta Caponi porteranno nei servizi esterni. In particolare vengono assegnati in dotazione ai diversi nuclei che operano sul territorio e alle pattuglie che escono nell’orario che va dalle 19 alle una di notte e dalle una di notte alle sette del mattino.

«Si tratta-spiega l’assessore alla Sicurezza, Luca Merli- di una dotazione che dovevamo ai nostri agenti che lavorano con scrupolo professionalità tutti i giorno. È una dotazione di protezione in più. Non abbiamo una statistica rispetto alle aggressioni anche grazie alla loro grande professionalità, ma la dotazione è importante soprattutto adesso che le attività si sono allargate sul fronte della sicurezza dei cittadini». È logico che lo spray diventa uno strumento di difesa in più, per esempio, per chi fa parte del decoro urbano di Fontivegge. Come non dimenticare l’aggressione all’agente donna aveva proprio nei locali del Nucleo decoro?

Da ieri c’è l’ordine di servizio per l’utilizzo della spray messo in fila in base alle necessità dei vari nuclei, non dimenticando anche chi vine chiamato a effettuare i controlli e le verifiche delle attività commerciali, soprattutto quando, la notte, viene verificato il rispetto delle ordinanze anti movida selvaggia.

L’assessore guarda anche oltre sul fronte delle dotazioni per il personale impegnato sul fronte della sicurezza. «Lo spray al peperoncino è soltanto il primo passo-spiega Merli- a breve gli agenti della nostra polizia locale avranno in dotazione il taser. Abbiamo trovato i fondi per l’acquisto stiamo facendo l’indagine di mercato oer vedere dove conviene acquistare quel tipo di dotazione. Eppoi, finalmente, in estate, entrerà in servizio anche l’unità cinofila». I cani antidroga e il taser per la polizia locale sono stati un cavallo di battaglia della Lega in consiglio comunale.

Con il taser gli agenti della polizia locale avranno in dotazione anche le bodycam, cioè le micro-telecamere che ai agganciano all’occhiello della divisa. Serviranno, era stato spiegato quando lo scorso settembre la commissione consiliare aveva votato l’ordine del giorno presentato dal capogruppo leghista, Lorenzo Mattioni, per riprendere l’eventuale utilizzo della pistola impulsi elettrici, cioè un’ulteriore forma di tutela per gli agenti che andranno a utilizzare un sistema di difesa classificato come arma non letale fonte di non poche polemiche politiche. In quella occasione, in commissione, contro l’ordine del giorno votarono i Cinque Stelle e il centrosinistra.