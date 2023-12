Corsi di autodifesa, boom di richieste dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin

Domenica 3 Dicembre 2023, 21:09 - Ultimo aggiornamento: 21:25

L'omicidio di Giulia Cecchettin per mano del suo ex fidanzato Filippo Turetta ha avuto come effetto l'incremento di richieste per corsi di autodifesa. Un interesse registrato dai dati Google Trend che segnano un incremento del 300% rispetto alle settimane precedenti. Ne abbiamo parlato con Mauro Tonnini Cardinali, istruttore di auto-difesa.it e Scudox.com e con Maria Cristina Gori, specialista in neurologia e psicologia.

