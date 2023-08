Non vuole aspettare al Pronto soccorso e aggredisce gli agenti: bloccata con lo spray al peperoncino

Prima ha aggredito una guardia giurata, poi il poliziotto del posto fisso dell'ospedale di Pescara che era intervenuto per provare a calmarla. E' stato necessario ricorrere allo spray al peperoncino per contenere una donna di Montesilvano che ieri ha letteralmente messo a soqquadro il pronto soccorso.

La signora, 36 anni, di origini pugliesi, vive da qualche tempo nel Pescarese e per ragioni di salute spesso è costretta a fare ricorso alle cure del pronto soccorso. E' una paziente difficile, proprio per le sue condizioni, e non di rado ha creato qualche problema. La struttura non era particolarmente affollata, ma la donna non voleva attendere che gli altri pazienti fossero visitati, così ha iniziato a danneggiare le barriere di new jersey che delimitano il percorso delle ambulanze dall'ingresso all'ospedale fino al pronto soccorso.

La guardia giurata in servizio ha provato a farla smettere ma lei ha reagito sferrandogli due forti pugni al petto.

Immediatamente è stato allertato l'agente in servizio al posto fisso che, dando comunque l'allarme alla centrale operativa, vista la situazione difficile, è intervenuto per provare a fermale la donna, che lo ha colpito al braccio provocando anche a lui una lieve lesione. Anche gli agenti delle volanti hanno provato a ricondurre la donna a più miti consigli, ma alla fine hanno dovuto fa uso dello spray per riuscire a calmarla. La donna è stata denunciata per lesioni, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale ed è stata poi sottoposta alle cure necessarie. Il caso ripropone il problema delle aggressioni in pronto soccorso.