Piazza della Rocca come un lago, c'è una spaccatura in mezzo alla strada

di Massimo Chiaravalli

Piazza della Rocca completamente allagata. Con una spaccatura evidente in mezzo alla strada. Si è presentata così stamattina agli esercenti e a quanti passavano nella zona: con l'acqua che sgorgava abbondante dal terreno, dove si sarebbe creato anche un leggero dislivello all'altezza della crepa.Sono stati chiamati i vigili del fuoco per cercare di capire come sia potuto succedere. Al momento il livello dell'asfalto è salito per via della pressione dell'acqua. Sembra che la perdita stia portando qualche problema di approvvigionamento in alcune zone della città, come lamentano gli utenti sui social. Nel frattempo le attività della zona hanno difficoltà a lavorare perché l'acqua è stata chiusa.Si sta iniziando a scavare per risolvere il problema, la perdita interessa circa 15 metri di strada, che ovviamente è stata interdetta al traffico.