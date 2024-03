Domenica 31 Marzo 2024, 22:57 - Ultimo aggiornamento: 1 Aprile, 00:14

RIETI - Un contesto urbano di grande degrado e totale abbandono ma anche di potenziali problemi di sicurezza per pedoni e automobilisti in transito.



Segnalazioni

Non manca davvero nulla (o quasi) in via Spineta a Poggio Mirteto, tanto che i residenti della zona non hanno esitato a segnalare le numerose criticità riscontrate presso gli uffici comunali preposti e anche ai carabinieri-forestale, denunciando le condizioni in cui si trova un tratto urbano da anni in attesa di riqualificazione e sistemazione. Al momento però nulla è cambiato e nulla è stato fatto quando, al contrario, sembrerebbe ormai giunto il momento di mettere mano in quel tratto stradale di via Spineta. Segnalazioni sono pervenute per l’area cimiteriale dove in più punti la vegetazione, priva di idonei trattamenti, ha preso il sopravvento. La strada, in alcuni tratti, risulta sconnessa e piena di buche ma ciò che principalmente preoccupa la viabilità locale è la presenza, sulla banchina al lato della carreggiata, di diversi esemplari di querce ormai cave e ammalorate e con le radici fuori suolo.



Rischio caduta

Circostanze che le rendono estremamente pericolose in quanto, incombendo sulla sede stradale, il vento o le intemperie potrebbero causarne facilmente la caduta. A completare un quadro tutt’altro che edificante alcune protezioni metalliche pericolanti e posticce – segnalate con del semplice nastro rosso ormai da tempo immemore – ma decisamente poco efficaci qualora dovessero servire come barriere di contenimento.



La struttura

Inoltre in via Spineta, tra le altre criticità riscontrate dai residenti, emerge anche la realtà di totale abbandono in cui versa quello che una volta era l’asilo. Anche se non attiva da molto tempo, la struttura risulta completamente coperta dalla vegetazione. Rovi e spini l’hanno trasformata, lentamente, un pericoloso sito per la proliferazioni di insetti e animali - gra i quali i rettili - con risvolti anche di carattere igienico-sanitario non certo da sottovalutare.