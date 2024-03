Il maltempo non ha fatto altro che peggiorare la situazione, così dall'allarme si è passati a una vera emergenza. Le buche stradali a Terni finiscono sotto la lente della politica con l'interrogazione del consigliere comunale Valdimiro Orsini che cala l'attenzione su via Urbinati e via Campomicciolo. Ma in generale è tutta la rete stradale comunale a essere in gran parte rovinata. In attesa della svolta annunciata dal sindaco Stefano Bandecchi, che si è detto pronto a comprare i mezzi per sistemare le strade così da velocizzare gli interventi, gli automobilisti sono alle prese con una situazione a tratti anche pericolosa, considerando il continuo zigzagare che sono costretti a fare per schivare le buche. Con l'occasione, il consigliere Orsini ha ricordato al sindaco Bandecchi che quello della manutenzione stradale è stato un cavallo di battaglia della campagna elettorale di Ap, rispetto al quale ora si chiede il conto. Nello specifico per via Urbinati e via Campomicciolo,

strade con una frequenza notevole di traffico

Insomma, la questione sicurezza stradale unita all'emergenza, magari di chi è costretto a correre per raggiungere l'ospedale.

quando si è costretti a correre per raggiungere il Santa Maria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

» in particolare, è la domanda che il consigliere Orsini rivolge al sindaco Bandecchi alla luce dell'allarme buche che si unisce al tema del collegamento con l'ospedale, in particolare nelle situazioni di urgenza