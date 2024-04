Mercoledì 17 Aprile 2024, 08:26

PERUGIA - Nei giorni in cui prende forma il maxi cantiere per i risanamenti dell’asfalto attorno a San Francesco al Prato grazie ad alcuni degli interventi del piano strade 2023, torna sotto i riflettori una situazione particolarmente critica per la viabilità del centro storico. È il caso della pavimentazione di via Bartolo, con pietre di varie forme e dimensioni, dove appare evidente a chiunque passa il bisogno di un intervento di sistemazione. Lo dice lo stato di salute del trafficato tratto che scende fino alla zona dell’arco Etrusco ed unico punto di uscita per quel versante di centro storico. Lo gridano anche e soprattutto i cittadini, che tornano in prima linea per chiedere una svolta. «Si richiede rapido ripristino», dice ad esempio Gianlcua Papalini, sempre attento ai temi del decoro nel cuore della città. E per questo precisa «no bitume». Perché via Bartolo, nella sua parte conclusiva, in fatto di materiali a detta di tanti perugini deve rimanere come è adesso. Proprio l’attuale conformazione, ma non solo, rende complesso l’intervento. Sul quale, allargando la lente alle segnalazioni su dissesti stradali e sui nodi del decoro cittadino, si è espresso anche Primo Tenca, figura storica del centro e della città, che ha messo in fila alcune criticità parlando di un centro «che dovrebbe essere la nostra vetrina». Anche per lui via Bartolo è uno dei punti su cui serve intervenire. Il Messaggero ha chiesto un confronto sul tema all’assessore ai Lavori pubblici Otello Numerini, che spiega come «per via Bartolo si parla di un intervento complesso per tutta una serie di ragioni legate anche ai sottoservizi oltre che al rifacimento». Gli uffici tecnici del Comune hanno comunque «ben presente la situazione» che «necessita di un approfondimento progettuale». Insomma, è chiaro che non si tratta di una semplice asfaltatura e serve un ragionamento approfondito per riqualificare e tutelare al meglio quella porta di uscita dall’acropoli cittadina.

GLI ALTRI FRONTI Come detto, passando agli interventi in atto, ha preso forma proprio in centro storico il grande cantiere per la riqualificazione dell’asfalto nell’asse attorno a San Francesco al Prato. Sono incluse via dei Priori, via San Francesco e via Pascoli, con varie modifiche alla viabilità già in corso. Ma prossimamente scatteranno anche altri interventi: strada Ponte Felcino-Ponte Pattoli, via Maniconi a Ponte Felcino, via Eugubina. Poi via delle Caravelle, via Caboto e via Colombo a Ferro di Cavallo, e ancora via Dottori e via Pinturicchio. Nel mese di maggio sono previsti anche altri importanti interventi. Sommati a quelli fatti dal cantiere comunale e attraverso i ripristini conseguenti a scavi, stanno consentendo di raggiungere un totale di circa 200 interventi eseguiti in cinque anni sulle strade cittadine.