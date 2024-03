Crozza/Sala: «Strade Nord Europa perfette, ho mandato uno dei miei lì e ci è rimasto a vivere»

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza nei panni del sindaco di Milano Beppe Sala: «Purtroppo Milano è quella che è non abbiamo il budget di Frosinone... o Altare... dell’entroterra di Savona, e in più c’è il fatto che noi abbiamo i binari che non aiutano. Quest’anno abbiamo avuto un’eccezionale precipitazione di binari. Io ho mandato uno dei miei a verificare quanti binari di tram ci sono in più e ve lo dico sinceramente… ci piaccia o non ci piaccia… ai tram dobbiamo abituarci. Il fenomeno dei tram è che schiacciano verso il basso, e quando piove l’acqua preme verso l’alto con una forza pari al peso del tram spostato. Pertanto Milano, che è piccola, tende a dilatarsi… per cui i quartieri si allontanano come le placche tettoniche, e si creano le spaccature. Ma noi ci siamo concentrati sulle nuove abitazioni trendy di Porta Nuova, City Life… però non pensavamo che poi in quelle abitazioni tutti avessero una macchina. E le macchine schiacciano! Mettiamoci poi il fatto che abbiamo avuto la siccità e i binari amano il caldo, per cui si sono riprodotti in misura preoccupante. Mi hanno scritto che nel Nord Europa le strade sono perfette… è vero… ho mandato uno dei miei a controllare ed è rimasto lì, si è rifatto una vita, felice di camminare per strada senza buche». “Streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)”