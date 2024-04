Giovedì 4 Aprile 2024, 05:00

Oltre 7,6 milioni di euro sulle strade nell’arco del 2024. A palazzo dei Priori è partito il piano “buche zero”, con interventi per circa 25 chilometri di asfalti. Intanto è in corso l’appalto da 5 milioni, poi in estate inizierà un altro sulla viabilità secondaria e le frazioni per altri 2,6.

La novità è che stavolta si lavorerà anche nelle ore in cui i disagi saranno meno impattanti. «Ci siamo organizzati in maniera tale da fare lavori in notturna - dice l’assessore Stefano Floris - come accadrà ad esempio sulla rotonda nei pressi dell’Ipercoop, in viale Raniero Capocci e sulla Teverina in zona Santa Barbara». Intanto al Poggino - zona industriale malata di buche da anni - si è già un passo avanti. «Stiamo attuando l’appalto da 5 milioni grazie a un mutuo acceso alla Cassa depositi e prestiti: in quell’area abbiamo già asfaltato via dell’Agricoltura, ora stiamo facendo via dell’Industria, poi tra oggi e domani passeremo su strada Poggino. Complessivamente qui parliamo di circa 2,5 chilometri di asfalti».

Il programma degli interventi proseguirà «sulla Teverina, su una parte del semianello, quindi sulla Tuscanese. Insomma - continua l’assessore - ce n’è un bel po’: si tratta di due lotti per complessivi 25 chilometri circa di viabilità principale. Tra giugno e luglio ne prevediamo altri 2,6 milioni con altro appalto, sempre attraverso un mutuo: 1,6 milioni per la viabilità secondaria nel capoluogo e uno per le frazioni. Sono oltre 7,5 milioni nell’arco del 2024». Ieri mattina macchine al lavoro anche per rimettere a nuovo via della Grotticella, «una di quelle che tutti aspettavano partisse, poi saremo in via Montafalcone». Tempi? «Difficile dirlo: dipende dal meteo e da eventuali complicazioni sulla logistica».

Sui lavori di riqualificazione delle pavimentazioni sul territorio comunale interviene anche la sindaca Chiara Frontini. «Via Santa Maria della Grotticella - commenta - rientra tra gli interventi finanziati da questa amministrazione nell’ambito del massiccio piano strade varato nello scorso bilancio. Era particolarmente atteso dai residenti della zona e da tutti coloro che per vari motivi percorrono tale strada. Un intervento necessario, su una via da tempo ammalorata. A breve partiranno i lavori anche su via Francesco Baracca e sulla strada Teverina, dove proprio ieri mattina ho fatto un sopralluogo insieme al tecnico responsabile dei lavori. Il piano “buche zero” era tra le prime priorità dell’amministrazione e senza dubbio quella più richiesta dai viterbesi, impegno che stiamo rispettando, con i tempi dell’amministrazione pubblica».

«L’asfaltatura di via Belluno - conclude Floris - sarà ultimata dopo il 7 maggio, ovvero dopo la rimozione dell’ordigno rinvenuto lo scorso 20 marzo in via Alcide De Gasperi. Quella via rientra infatti nel perimetro di sicurezza oggetto di apposita ordinanza che vieta attività umane che possano provocare vibrazioni. Nel mentre, su tale via, è stato ripristinato il regolare transito veicolare». Ogni intervento richiederà provvedimenti riguardanti la sosta e il traffico veicolare sui luoghi interessati dai lavori.