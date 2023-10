Lunedì 9 Ottobre 2023, 05:00

E lo chiamano autunno, ma somiglia tanto all’estate. Il clima pazzo di quest’anno (con temperature che a Viterbo, sabato e domenica, hanno sfiorato i 30 gradi) ha riempito a sorpresa le spiagge del litorale. Sabato e domenica sono stati in tanti a prendere d’assalto le spiagge di Tarquinia, Montalto di Castro e Pescia Romana: tantissimi viterbesi, ma anche umbri e, cosa ancora più strana dato il periodo dell’anno, turisti stranieri. Hanno trovato un clima primaverile, nei momenti più soleggiati anche estivo, e l’acqua del mare tiepida, che invitava a tuffarsi. Per cui, tanta gente in costume, ad abbronzarsi e anche a fare il bagno, ombrelloni aperti e tintarella fuori stagione.

Stesse scene non solo nelle spiagge libere, ma anche negli stabilimenti, almeno in quelli con ristorante: locali aperti e tavoli tutti pieni. A Tarquinia, 4-5 stabilimenti hanno provato anche a tenere sdraio e ombrelloni aperti e la risposta del pubblico è stata buona. Non solo: molte attività del lungomare, bar e gelaterie, hanno prolungato l’apertura e non se ne sono pentiti, mentre altri locali hanno preferito dare retta al calendario che dice autunno e sono rimasti chiusi.

Questa onda lunga dell’estate, inutile dirlo, fa piacere tanto agli operatori economici del litorale, quanto ai viterbesi e non solo, che vogliono godersi ancora un po’ di mare. Al momento il meteo promette altri giorni di sole, anche se già dal prossimo fine settimana il tempo dovrebbe guastarsi.