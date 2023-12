Nepi, il vento provoca la caduta di rami: interviene la Protezione civile

Vento forte a Nepi oggi. Diversi alberi e alcuni pali del telefono sono stati piegati dalle raffiche. «Siamo intervenuti anche con la Protezione civile - ha detto il sindaco Franco Vita - per mettere in sicurezza le zone colpite. Raccomando la massima attenzione nel percorre le strade con le auto e chiedo la collaborazione di tutti poichè la Polizia locale o io in caso di pericolo siamo sempre disponibili».

Altri rami caduti sono stati segnalati senza conseguenze a Gallese e Civita Castellana. Sono stati rimossi in qualche caso da automobilisti di passaggio.