Nei primi quattro mesi del 2019 impennata del turismo: +20% i visitatori italiani e stranieri

La società Archeoares sugli scudi mentre i visitatori a Viterbo sono in netta ascesa. Il Rotary club ha assegnato un riconoscimento al team che gestisce il Museo del Colle del duomo per il premio Viterbo che lavora. «Desideriamo ringraziare ha detto Francesco Aliperti, responsabile di Archeoares - il presidente Rotary, Andrea Micci, e il professor Giuseppe Pagano per aver pensato alla nostra realtà in questa occasione». Una realtà che dalla sua nascita nel 2005 a oggi è riuscita a rendere il complesso monumentale di piazza San Lorenzo una meta ineludibile per i flussi turistici nel capoluogo, accumulando significative presenze in termini quantitativi (oltre 32mila nel 2018) e qualitativi, con provenienza di visitatori (da 50 nazioni europee ed extraUe).E i primi quattro mesi dell'anno fanno prevedere che questi numeri saranno più che arrotondati all'insù. «I dati rivela Aliperti ci dicono che nel periodo a gennaio/aprile abbiamo incrementato le presenze di oltre il 19,72 per cento rispetto all'analogo periodo del 2018. In particolare, aumentano le provenienze dalle regioni italiane dell'88 per cento e del 12 da stati esteri». Sul primo fronte, escludendo il Lazio (34,49%), le sirene di Viterbo hanno ammaliato residenti della Lombardia (10,61%), della Toscana (10,02%), dell'Emilia Romagna (8,60%), della Campania (5,66%).La classifica degli stranieri è guidata dalla Germania (12,73%), dalla Spagna (12,18%), Usa (8,79%), Russia (7,50%). «Il nostro punto di forza? Aver orientato l'attività nella intersettorialità sottolinea Aliperti - in quanto operiamo anche nell'editoria e nei servizi didattici e turistici nel Lazio e in Toscana, curando nei dettagli l'offerta culturale proposta per lo sviluppo turistico e del territorio, trovando nella comunicazione mediatica e nelle pubbliche relazioni il mezzo diretto per raggiungere il proprio pubblico di riferimento».Già Graduate del BIC Lazio (ora Lazio Innova) ed Eccellenza regionale, Archeoares anno dopo anno ha ampliato il suo raggio d'azione, «a testimonianza del successo delle pratiche adottate»: da palazzo dei Papi al Museo Colle del Duomo; dal Museo del Sodalizio dei facchini di Santa Rosa al Palazzo Bonifacio VIII ad Anagni; dalla Rocca dei Papi di Montefiascone al Tesoro di San Jacopo (Cattedrale, Campanile e Battistero) di Pistoia.