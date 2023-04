Narni, arriva "Leggere, pane quotidiano". Frasi sulle buste del pane, per imparare ad amare la lettura

NARNI Avvicinare i bambini alla lettura e insegnargli ad amare i libri. Questo l'obiettivo del progetto “Leggere, Pane quotidiano” portato avanti con il contributo del Cesvol, comune di Narni e Archeoares, Arci comitato provinciale Terni, Arciragazzi Narni, Usl Umbria 2, Beata Lucia, Istituto comprensivo Narni Scalo e Istituto comprensivo Narni centro e Ancescao Umbria sud.

Un'idea scaturita dalla necessità di portare la buona pratica della lettura all’interno del contesto familiare, nello specifico in quei momenti di condivisione.

Da qui la metafora nutritiva che avvicina il pane, nutrimento quotidiano dispensatore di energia, alla lettura, nutrimento di mente e spirito.

Il Pane si trasforma così in “PanParlante” e porta in tavola, pillole di lettura per incuriosire, invitare a leggere, a nutrire.

Grazie alla collaborazione con i commercianti, le imprese e le associazioni, estratti di storie saranno stampati sulle buste alimentari per il pane e saranno distribuiti nelle mense scolastiche, presso i panettieri e la grande distribuzione, ma soprattutto saranno consegnati alle famiglie con bambini in età 0-6 anni.



Le pillole di lettura stampate sulle buste del pane saranno utili a promuovere la conoscenza dei testi integrali, tutti reperibili nella Biblioteca Comunale Eroli, da cui le pillole sono state tratte.La formazione è stadal progetto a Franco Lorenzoni di Cenci casa Lab, un punto di riferimento a livello nazionale in ambito di lettura per bambini.Per favorire la lettura ad alta voce nei contesti della quotidianità, è prevista un’attività di formazione per il personale insegnante, per le componenti delle famiglie e potenziali “lettori e lettrici ai bambini” svolta da Franco Lorenzoni di Cenci casa Lab, un punto di riferimento a livello nazionale.Coloro che parteciperanno all’attività di formazione, insieme ai bambini e alle bambine, potranno poi prendere parte a laboratori di panificazione che si svolgeranno anche alcune frazioni del comune di Narni, che per l’occasione riaccenderanno i forni di comunità.La presentazione del progetto si terrà giovedì 18 Maggio alle 17 al Mulino Eroli.

Per l’occasione prenderà il via anche il primo laboratorio di panificazione, in collaborazione con i nidi e le scuole d’Infanzia.