Martedì 20 Giugno 2023, 05:20

Sotto coi nomi e fermi. E sono nomi pesanti come accollate. Tra i 17 che hanno presentato il plico al concorso di idee per la prossima Macchina di Santa Rosa ci sono tante glorie, vecchie e attuali. Dalle glorie a Gloria, c’è anche il papà dell’attuale Campanile che cammina, Raffaele Ascenzi, così come altri ideatori degli anni passati.

A contendergli il bozzetto ci saranno - tra gli altri - Angelo Russo (Sinfonia d’Archi, 1991-1997) e Alfiero Antonini (Armonia Celeste 1986-1990, insieme a Roberto Joppolo). Già tre gli ideatori che si ripresentano, dunque, almeno stando alle indiscrezioni trapelate finora. E poi Gianluca Di Prospero, che ha partecipato diverse volte, e Michele Telari, artista che ha già collaborato con lo stesso Ascenzi.

Quest’anno sarà l’ultimo di Gloria, dal 2024 a sfilare sarà la Macchina che uscirà da uno dei 17 progetti appena presentati. Stavolta è tutto diverso, perché concorso di idee è fino a un certo punto, visto che quelli presentati sono dei veri e propri progetti. Quello vincente verrà presentato il 4 settembre, dopo il Trasporto. E si porterà a casa 12mila euro. Ma ci sono premi anche per il secondo e il terzo classificato, rispettivamente 5mila e 3mila euro. Il prossimo step sarà la nomina della commissione che dovrà valutare i 17 e stilare la classifica.

E a proposito di Trasporto, ci sarebbero anche i Facchini: il 29 e 30 giugno e il primo luglio dalle 17 alle 20 nella ex chiesa della Pace si terranno le prove di portata per essere ammessi. A renderlo noto è il consiglio direttivo del Sodalizio. Gli aspiranti Facchini potranno sostenere la prova solo nelle giornate del 30 giugno e primo luglio. Occorre avere almeno anni 18 e non averne ancora compiuti 35, serve un certificato medico, un documento e una fotocopia dello stesso. E poi sotto con la prova della cassetta da 150 chili sulle spalle per tre giri della chiesa.