Martedì 27 Settembre 2022, 05:15

Gloria eterna. O quasi: la Macchina ideata da Raffaele Ascenzi sfilerà anche il 3 settembre prossimo. Così è scritto nell’ordine del giorno che verrà discusso - e con ogni probabilità approvato - nel corso del consiglio straordinario di oggi sulla festa. A presentarlo sono Giancarlo Martinengo e Ugo Poggi, capigruppo rispettivamente di Viterbo 2020 e Io apro Rinascimento.

Nata con un bando a fine 2014, Gloria ha sfilato per 5 anni dal 2015, cui si aggiungono due di fermo per Covid e l’ultimo Trasporto. Con il prossimo «sollevate e fermi» si arriverà a nove anni di vita. Il documento impegna sindaco e giunta anche nel comitato ordine e sicurezza in Prefettura, dopo le recenti polemiche. Chiara Frontini dovrà quindi «farsi portavoce - si legge - della imprescindibile necessità di coniugare esigenze di pubblica sicurezza con le tipicità della tradizione connessa al Trasporto e al riconoscimento Unesco, anche attraverso l’istituzione di tavoli tematici tecnici permanenti che coinvolgano tutti i soggetti interessati, compreso il Sodalizio».

Su cosa verrà dopo Gloria si tira in ballo l’energia. «In considerazione dell’aumento dei costi dei materiali e del periodo di incertezza economica, in particolare il caro bollette», continuano Martinengo e Poggi, si impegna la sindaca ad «avviare le procedure per il concorso di idee della nuova Macchina, programmando il primo Trasporto per il 3 settembre 2024».

Parte dei soldi per la costruzione, nel bilancio 2023, nel frattempo serviranno «a sostenere famiglie, commercio e imprese nel far fronte all’aumento del costo della vita e ai rincari energetici, attraverso forme e modalità opportunamente coordinate con gli eventuali provvedimenti che verranno adottati dal nuovo governo e dagli enti sovraordinati a livello regionale e nazionale».