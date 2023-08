Caldo africano, il ritorno: previsioni meteo per il fine settimana, temperature verso i 35 gradi

Una lunga coda dell'estate calda. Il numero di ore di sole si sta riducendo drasticamente ma le temperature nel finesettimana sono previste di nuovo in forte aumento con possibilità che il caldo africano prosegua per buona parte di settembre certo senza arrivare ai picchi di luglio ma comunque spesso attorno ai 35 gradi ben oltre le medie stagionali e con una notevole afa. Qualcosa di più, in altre parole, di un'ottobrata romana anche perché il fenomeno riguarderà tutta l'Italia che attende il 23 settembre per "svoltare" nell'autunno.

Caldo, estate finita? Piogge abbondanti e temperature autunnali. Ma l'afa ritornerà: ecco quando