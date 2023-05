Sabato 6 Maggio 2023, 05:45

Inizia con i colpi di Lorenzo Sonego la tre giorni di festeggiamenti dedicati al Tennis Club di Viterbo, che proprio quest’anno festeggia il 60esimo anniversario. Ieri pomeriggi sulla terra rossa viterbese è arrivato il numero 47 al mondo del tennis. Lorenzo Sonego si è allenato con Marco Dessì numero uno viterbese che da pochi giorni ha ottenuto il primo punto Atp.

Il tennista piemontese è stato accolto dal presidente Fausto Barili, dalla vicepresidente Carla Del Papa e dal direttore tecnico e maestro Paolo Ricci. «Oggi è una grande giornata per noi - ha affermato il presidente Tc Viterbo Fausto Barili - avere qui Sonego per allenarsi dopo essere stato protagonista di un match strepitoso è davvero importante. E con il nostro numero uno che gli farà da sparring». Prima di sfoderare la racchetta e iniziare la sessione di allenamento Sonego è stato intervistato dal presidente Barili che ha chiesto consigli al tennisti per i giovani tesserati del Tc Viterbo. «Questo è il momento di fare tante esperienze - ha detto Sonego -, cercare di alzare il livello e imparare dalle sconfitte».

Al termine dell'allenamento tra Sonetto e Dessì, a cui hanno assistiti moltissime persone, è stato il momento del padel con le esercitazioni dimostrative di Michele Bruno e Potito Starace. Le iniziative per la tre giorni di festeggiamenti continuano oggi con i match “genitori contro figli”, il pranzo all’osteria Sughero (interna al Tennis club), i mini tornei del Sessantennale di doppio misto e il mini torneo di padel femminile e misto. Domenica 7 maggio si chiude con i mini tornei pickeball, le premiazioni e il pranzo all’osteria Sughero.