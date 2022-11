Coppa Davis, Sonego batte Shapovalov dopo 3 ore di “battaglia”

L'ultimo match point di una battaglia di 3 ore e un quarto consegna la vittoria a Lorenzo Sonego contro il canadese Denis Shapovalov, per 7-6 6-7 6-4. L'Italia porta a casa l'1-0 nella semifinale di Coppa Davis.

Sono due vittorie su due per Sonego in questa edizione. Adesso l'attesa per il singolare tra Musetti e Auger-Aliassime.