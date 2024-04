Quando gioca Sinner: avversario, orario e dove vedere il prossimo incontro nel Montecarlo Atp

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo al Montecarlo Atp dopo la vittoria del Miami Open. Il secondo Master 1000 della stagione è stato vinto in finale contro Dimitrov, vera e propria sorpresa del torneo. Dopo il successo negli Stati Uniti, il grande tennis torna in europa con il torneo monegasco, altro appuntamento da mille punti, in cui Sinner deve cercare di ripetere l'exploit dello scorso anno per non perdere punti importanti in classifica. Con il successo a Miami è arrivato il sorpasso nel ranking Atp a Carlos Alcaraz. questo, però, lo scorso anno non ha preso parte al torneo e quindi ogni punto conquistato gli permetterà di salire in classifica.

