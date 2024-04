Lorenzo Sonego, chi è il prossimo avversario di Sinner all'Atp Madrid: età, carriera e ranking Atp

Il quarto Master 1000 della stagione, ovvero quello che si tiene a Madrid, vede il derby italiano tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego al secondo turno. Il tennista classe 2002 scenderà in campo contro il torinese nel suo esordio nella competizione. Nel primo turno, l'atleta di San Candido non ha giocato grazie al bye rimediato per la sua posizione in classifica. Il secondo atto, quindi, lo vede giocare contro Sonego, con cui si è già sfidato in passato.

