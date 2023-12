Con un “Gratta e Vinci” da 10 euro vince 2 milioni, la fortuna bacia Montefiascone (Viterbo)

Uno su un milione ce la fa, in questo caso uno su quasi otto milioni. Una "grattata" fortunata da 10 euro si è trasformata in una vincita milionaria a Montefiascone. È accaduto nella tabaccheria Takan di via Cardinal Salotti gestita da Fabrizio Pappalardo. Il protagonista di questa incredibile storia ha acquistato un biglietto Miliardario mega, e la Dea bendata gli ha sorriso con molta compiacenza, regalando al giocatore ben 2 milioni di euro. Un risultato che si rivela come uno dei premi più cospicui mai registrati nella regione della Tuscia. Una promessa di rivoluzione totale per la vita del fortunato vincitore. L'intero colle falisco celebra questa vittoria a sei zeri. Tanto che Pappalardo ha offerto pure il pandoro per celebrare la vittoria del fortunato cliente.

Fatto curioso è che il vincitore, che per ovvi motivi ha preferito mantenere l'anonimato, non si fosse immediatamente reso conto della sua vincita. È stato il titolare della tabaccheria a raccontare l'insolito episodio: «A inizio settimana, ha giocato un Miliardario mega da 10 euro.

Ha grattato il biglietto direttamente qui, ma inizialmente non ha compreso la portata della vincita. Sono stato io a chiamarlo e a suggerirgli di tornare immediatamente in negozio».

La storia assume un tono ancora più sorprendente grazie all'onestà di Pappalardo, che ha fatto la differenza in questo eccezionale racconto di fortuna: «Lui, ovviamente, mi ha ringraziato». Ma non svela se verrà anche "ricompensato" di questa gentilezza. Pappalardo si è accorto della vincita milionaria quando ha passato il Gratta e Vinci nell'apposito sistema: è apparso l'avviso “Prenotabile in banca”, un messaggio che compare solo quando le vincite superano i 10mila euro. Questo perché il vincitore deve recarsi a Roma per incassare l'importo.



Sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si precisa la percentuale di vincita: il 31,57 % dei biglietti è vincente ed esistono soltanto 10 biglietti da 2 milioni (il monte premi massimo). Si tratta di un tagliando ogni sette milioni e 800mila.