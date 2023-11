Superenalotto, come riscuotere la vincita? Dalla ricevuta alla “tassa sulla fortuna”, ecco il regolamento

Superenalotto: come riscuotere la vincita milionaria? Il regolamento, spiega Agipronews, prevede che il vincitore del Jackpot deve presentare la ricevuta della giocata vincente entro il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma. Se la giocata è stata effettuata online, si dovrà presentare negli stessi uffici la stampa della giocata vincente, un documento di identità valido ed il codice fiscale.

La tassa sulla fortuna

Con la “Tassa sulla Fortuna” allo Stato tornano 17 milioni di euro SuperEnalotto: con la “Tassa sulla Fortuna”, rileva agipronews, allo Stato tornano 17 milioni di euro ROMA – Circa 17 milioni del Jackpot centrato questa sera torneranno nelle casse dello Stato: è l’effetto della “tassa sulla fortuna” che prevede un prelievo del 20%, calcolato sulla parte eccedente i 500 euro di vincita.