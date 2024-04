Pensioni, Quota 96,7 è agli sgoccioli. Si chiuderà infatti mercoledì 1° maggio la finestra per presentare la domanda per l'accesso alla pensione anticipata a 61 anni e 7 mesi e 35 di contributi (appunto la cosiddetta Quota 96,7) - nel corso del 2025. Ma come funziona la misura? Quali sono i requisiti, i calcoli e chi può ottenerla? Ecco una guida completa.

