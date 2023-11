Superenalotto, centrato il 6 a Rovigo: vinti 85 milioni con una schedina da 3 euro. Ecco i numeri estratti

Supernalotto, centrato il 6. Vinti 85,1 milioni di euro a Rovigo come riporta Agipronews. La vincita è arrivata con una schedina da 3 euro. Si tratta del quarto “6” del 2023: l’ultimo Jackpot risale al 10 giugno scorso, quando a Teramo sono andati 42,5 milioni di euro. Il 25 marzo scorso altri 73,8 milioni erano stati vinti online mentre solo poche settimane prima, il 16 febbraio, era stato vinto il Jackpot più alto nella storia del gioco, un colpo da 371,1 milioni di euro centrato grazie al sistema “Una Buona Stella” da 450 euro, diviso in 90 cedole a caratura da 5 euro ciascuna, per una vincita da circa 4 milioni di euro per ogni giocatore.

