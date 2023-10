La fortuna bacia Latina: vinti al bar As 355 mila euro

LATINA - Una delle tre vincite europee dell'Eurojackpot é avvenuta al Bar As di Latina.

Questa mattina infatti sono stati vinti 355mila euro all’Eurojackpot con un sistema in quote diviso in 10 persone realizzato dallo staff.

Questo del bar As è uno dei tre 5+1 realizzati in Europa, gli altri due li ha portati a casa la Germania.

E' stata sfiorata la vincita massima di 30milioni di euro.

L’ultima vincita record del Bar As risale allo scorso anno con gratta e vinci fortunato da 2milioni di euro.