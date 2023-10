Firenze, 4 milioni con due Gratta e vinci da 10 euro. Come ritirare le somme. La tabella delle (remotissime) probabilità

A poche ore di distanza Firenze e dintorni hanno festeggiato due vincite da due milioni ciascuna. Ovvero quattro milioni di euro nel terriorio del capoluogo toscano grazie a due tagliandi del Gratta e Vinci da 10 euro. Il primo fortunato è colui che ha comprato un "Super Numerissimi", il secondo - ricorda Agimed, Agenzia di stampa del mercato dei giochi - colui che ha scelto a Calenzano (tra Firenze e Prato) un "Miliardario Mega": 10 euro che hanno fruttato parecchio.

Ma come saranno incassati quei 4 milioni di euro? Per le vincite superiori a 10mila euro i tagliandi devono essere presentati o fatte pervenire (a rischio del possessore) all’Ufficio premi lotterie nazionali in viale del Campo Boario a Roma oppure agli Sportelli di Banca Intesa San Paolo.

Dal 2020 l'incasso dei premi superiori ai 500 euro prevede una ritenuta del 20% applicata solo alla parte eccedente i 500 euro.

Nei casi registrati a Firenze in questi giorni i vincitori possono scegliere fra assegno circolare, bonifico bancario o bonifico postale.

Una volta sognato di essere quei fortunati acquirenti di Gratta e Vinci va però ricordato che non solo la ludupatia è in agguato ma che la probabilità di vincere 2 milioni di euro con un Miliardario Mega, ad esempio, è assai bassa: una ogni 8 milioni e 400mila tagliandi.

Qui la tabella delle probilità delle vincite per non farsi illusioni