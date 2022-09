Affluenza ai seggi sempre maggiore nella Tuscia: oltre il 56% contro il 50 del dato nazionale delle 19

Affluenza ai seggi per le elezioni di questa domenica, Viterbo e provincia risulta ancora in netto incremento rispetto al dato nazionale riscontrato alle ore 19 (50% circa con un crollo di 7 punti sul 2018). Seppure il raffronto con le precedenti politiche, in provincia, risulti sostanzialmente in linea.

Elezioni, Viterbese in controtendenza rispetto al dato nazionale: alle ore 12 affluenza in aumento

Mentre in Italia si è recato a votare il 50,43% degli aventi diritto (contro il 58,93 % registrato nel 2018), nella Tuscia per il Senato ha votato il 56,77% (era stato il 56,31% la volta precedente).

Invece per la Camera nella provincia di Viterbo, sempre per il dato delle ore 19, ha votato il 55,81% degli aventi diritto, mentre nel 2018 il valore registrato era stato al 56,19%.

Nel Lazio l’affluenza è stata del 52,47% a fronte del 54,37% del 2018. Quella di Viterbo è l'affluenza più alta rispetto alle altre quattro province.