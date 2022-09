Domenica 25 Settembre 2022, 04:25

Voteranno per la prima volta nella loro vita. E per la prima volta nella storia potranno farlo per la Camera che per il Senato. Sono i neo 18enni della Tuscia, un mini esercito di 1.339 persone: 724 maschi e 615 femmine. Sono la parte più nuova del corpo elettorale della provincia di Viterbo, che conta 252.612 aventi diritto, di cui 123.532 uomini e 129.080 donne, su una popolazione di 312.864 persone (295 sezioni). Ancora numeri: i residenti all’estero ammontano a 9.502, dei quali 3.584 nei paesi Ue e 5.918 in quelli extra Ue. Il capoluogo conta 53.275 elettori su 63.209 abitanti (66 sezioni, di cui una ospedaliera), Civita Castellana 12.265 su 15.596 (16 sezioni).

Per loro oggi urne aperte dalle 7 alle 23. Due le schede su cui mettere la X: una rosa per la Camera, una gialla per il Senato. Per chi ha necessità del rilascio della carta d’identità il Comune ha organizzato l’apertura straordinaria degli sportelli anagrafici di piazza Fontana Grande e via Garbini, un servizio rivolto prioritariamente ai maggiorenni con carta di identità scaduta, smarrita o rubata. Gli orari: via Garbini 84 dalle 8 alle ore 16, piazza Fontana Grande dalle 7 alle 23. Quest’ultimo orario vale anche per il rilascio delle tessere elettorali (duplicato causa deterioramento, mancata consegna o smarrimento, esaurimento degli spazi, furto dell’originale).

Chi ha il covid? Per votare bisogna far arrivare al Comune di appartenenza la richiesta di ammissione al voto, l’indicazione del domicilio e un certificato rilasciato dal funzionario medico designato della Asl che attesti la condizione di isolamento. Bisogna prima chiedere l’attestazione di voto domiciliare all’Uosd medicina legale - chiamando prima lo 0761/237540 - all’indirizzo di posta elettronica attestati.covid@asl.vt.it. Il drive Riello sarà per i tamponi oggi dalle 8 alle 20, con ultimo accesso alle 19,30. La Uosd medicina legale in via Enrico Fermi 15, secondo piano, effettua il servizio dalle 8 alle 20. Per le richieste oltre dalle 20 alle 23 va chiamata la centrale operativa ai numeri 0761237020, 0761/237021 o 0761/237022, che inoltrerà la richiesta al medico reperibile.

L’elettore dovrà quindi far pervenire all’indirizzo pec elettorale@pec.comuneviterbo.it (o al semplice indirizzo di posta elettronica elettorale@comune.viterbo.it) il certificato del funzionario medico. Il modello per la richiesta di ammissione al voto domiciliare è scaricabile dalla home page del sito istituzionale, sezione elezioni politiche – modulistica, o direttamente al link https://www.comune.viterbo.it/home/25-settembre-2022-elezioni-politiche/modulistica-elezioni-politiche-25-settembre-2022/. Gli elettori fisicamente impediti possono essere accompagnati da un avente diritto. Per ulteriori informazioni: 0761/348603.