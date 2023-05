Ballottaggio ad Anagni, i due candidati al voto. Affluenza in calo

Elettori in calo ad Anagni, nelle prime ore di oggi, 28 maggio, per il ballottaggio che servirà a scegliere, entro le prime ore del pomeriggio di domani, il nuovo sindaco della città dei papi per la consiliatura 2023-2028. La scelta è tra Daniele Natalia, sindaco in carica e spalleggiato dalla coalizione Anagni in movimento, ed Alessandro Cardinali, supportato dalla coalizione Siamo Anagni. Alle 12 infatti a recarsi alle urne era stato esattamente il 13,84% dei 17.582 anagnini aventi diritto. Un dato di 5 punti percentuali inferiore a quello del primo turno. Alle 12 del 14 maggio infatti a recarsi alle urne era stato il 18,07% degli elettori. Durante le operazioni di afflusso ai seggi non sono stati segnalati, nelle prime ore del mattino, casi particolari e situazioni di tensioni o di polemiche.