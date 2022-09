Elezioni, Viterbese in controtendenza rispetto al dato nazionale: alle ore 12 affluenza in aumento

Più viterbesi ai seggi, questa mattina, rispetto alle elezioni politiche del 2016. A differenza di quanto sta accadendo a livello nazionale. Al voto per il rinnovo della Camera e del Senato alle ore 12 - dato complessivo per tutta la provincia - il dato dell'affluenza è risultato maggiore rispetto al medesimo rilevamento del 2018: alle urne il 20,94% degli elettori a fronte del 17,55 % del precedente.

Per quanto riguarda il dato dell'affluenza nazionale, sempre alle ore 12 è risultata del 19,11% (contro il 19,52% del 2018). Nel complesso, a Viterbo e provincia sono 242 mila gli aventi diritto al voto, attraverso i seggi che resteranno aperti oggi, dalle 7 alle 23.

Per la prima volta voteranno per il Senato anche i diciottenni: nel Viterbese sono 1.339 i giovani che potranno votare oggi per la prima volta avendo appena raggiunto la maggiore età.