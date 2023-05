Elezioni comunali Terni, affluenza definitiva: 57,50 per cento 124 sezioni su 129 In aggiornamento

Numero di votanti in risalita, nel secondo giorno di consultazioni, per le elezioni comunali con cui sarà eletto il nuovo sindaco di Terni.

La prima giornata si era chiusa con poco più del 44 per cento degli aventi diritti che erano andati a votare. Una media inferiore di quasi il 15 per cento rispetto alle precedenti amministrative di cinque anni fa, quando, però, si votava solo la domenica.

Oggi, lunedì 15 maggio, con le urne aperte dalle 15 alle 22, al voto è andato circa un altro 13 per cento di aventi diritto al voto. (dati definitivi in aggiornamento) In numeri assoluti dovrebbero aver votato circa 49mila persone.

Nel 2018 a votare andò il 59 ,44 per cento degli aventi diritti al voto.