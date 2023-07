Sabato 1 Luglio 2023, 05:20

Continua a presentarsi sotto casa dell’ex nonostante il divieto di avvicinamento, 43enne georgiano finisce in carcere. Giovedì sera gli agenti della Squadra Mobile, diretta dal dirigente Emanuele Vaccaro, hanno dato esecuzione all’ordinanza del giudice del Tribunale di Viterbo che ha disposto la custodia in carcere nei confronti dell’uomo, indagato per il reato di lesioni aggravate sull’ex compagna.

Tutto inizia a dicembre scorso, quando la donna decide di lasciare l’indagato dopo 5 anni di relazione sentimentale. Il georgiano però non si rassegna alla separazione e inizia a tempestarla di chiamate e fare appostamenti. Una sera l’appostamento si trasforma in una vera e propria aggressione. Il 43enne vendendo l’ex rientrare a casa con un’amica diventa violento e cerca di colpirle. Le due riescono a fuggire e trovano rifugio a casa di un vicino. Ma il 43enne non sì dà per vinto e sfonda sfonda la porta per arrivare alla donna. La furia dell’indagato viene fermata dagli agenti della Questura, arrivati dopo una disperata richiesta di aiuto.

«A seguito di questi fatti - spiega la Questura - all’indagato è stata applicato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa con l’obbligo di mantenere una distanza minima di 200 metri». Lo straniero però in questi mesi non avrebbe rispettato le prescrizioni. Una sera si sarebbe fatto trovatore nel parcheggio condominiale della vittima e tanto è bastato per far scattare l’aggravamento della misura. L’uomo è stato trasferito in carcere.