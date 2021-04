Foligno, aveva il divieto di avvicinamento alla moglie da cui si stava separando ma non lo rispetta: 40enne arrestato dalla polizia

FOLIGNO - Nonostante l’autorità giudiziaria presso il Tribunale di Spoleto aveva emanato nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento, ha continuato a perseguitare la coniuge dalla quale oramai risultava in stato di separazione. Un cittadino italiano quarantenne, nonostante la citata misura, ha continuato a perseguitare la povera donna con minacce, molestie ed altri comportamenti persecutori nei confronti della vittima. La Polizia di Stato, con il coordinamento dell’autorità giudiziaria spoletina, ha seguito la delicata vicenda in tutte le sue fasi, fino a quando il Tribunale ha emanato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, prontamente eseguita dagli uomini del Commissariato di Foligno.

