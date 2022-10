Foligno, viola il divieto di avvicinamento alla ex ed al figlio: arrestato

FOLIGNO - Avrebbe cercato di avvicinarsi alla propria ex nonostante il divieto, per tale motivo è stato arrestato. Un uomo sottoposto al divieto di avvicinamento alla ex convivente ed al figlio, entrambi domiciliati nel folignate, nella notte si sarebbe presentato sotto la loro abitazione e avrebbe iniziato a suonare al citofono di casa chiedendo con insistenza di poter entrare. Al rifiuto avrebbe colpito il portone con forza. La pattuglia della Sezione Radiomobile di Foligno, repentinamente giunta sul posto, ha trovato l’uomo ancora fermo sotto casa della ex, in evidente stato di ubriachezza e per nulla intenzionato a desistere dai propri intendimenti. Immediato l’arresto per l’inosservanza del provvedimento del giudice. Dai successivi approfondimenti eseguiti è infatti emerso come l’uomo, nella serata precedente, fosse già stato tratto in arresto, per gli stessi motivi, da personale del Commissariato.