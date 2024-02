Roma, botte e minacce alla ex: il gip di Velletri emette il divieto di avvicinamento per un 28enne

Messaggi con minacce di morte, atti persecutori, maltrattamenti con una prognosi di 15 giorni. Ancora un caso di stalking da parte di un uomo, 28enne albanese, nei confronti della ex che lo aveva lasciato.

Botte e minacce alla ex: la denuncia

Così il gip di Velletri ha disposto il divieto di avvicinamento alla donna nei confronti dell’uomo, residente a Segni e gravemente indiziato di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Misura a cui hanno dato esecuzione i carabinieri della stazione di Colleferro.

È stata proprio la vittima, temendo per la propria incolumità, a denunciare il 28enne e a raccontare che l’uomo non accettava la fine della loro relazione.

Nello specifico le avrebbe dapprima procurato lesioni per 15 giorni e poi le avrebbe inviato messaggi, a qualsiasi ora del giorno e della notte, contenenti minacce di morte. Non solo il racconto della donna, a supporto del quadro indiziario, sono risultati decisivi come sempre i messaggi estrapolati dal telefono della vittima e il racconto dei testimoni ai quali aveva confidato la paura provocata dai comportamenti dell’indagato. Quindi la procura di Velletri non ha potuto far altro che emettere il divieto di avvicinamento nei confronti del 28enne.