Segrega ex compagna e figlioletta a Napoli, poi violenta la donna per ore

Il Tribunale di Napoli aveva già disposto un divieto di avvicinamento alla ex compagna dopo mesi di persecuzioni e violenze. Eppure, un uomo di 27 anni di Giugliano in Campania, non ha voluto sentire ragioni e ha continuato a cercare di raggiungere la donna. Ieri ci è riuscito. Ha individuato e seguito la sua ex fino a Fuorigrotta, poi l'ha costretta con la forza a salire a bordo della sua auto assieme alla figlia di due anni. Le ha tenute prigioniere per 12 ore consecutive, guidando senza meta per le vie della città, insultando e picchiando la donna così duramente che i Carabinieri, quando hanno sequestrato la vettura, hanno trovato macchie di sangue sparse su tutta la tappezzeria dell'abitacolo.

Dopo un'intera giornata di violenze poi, ubriaco, ha obbligato l'ex compagna a seguirlo nel suo appartamento, dove l'ha chiusa in camera e stuprata ripetutamente. Approffittando di un momento di distrazione del suo aguzzino, la donna è riuscita a chiedere aiuto alla sorella tramite un messaggio su Whatsapp. Così, le forze dell'ordine sono riuscite a geolocalizzare la casa dove la donna era reclusa e sono subito intervenuti per liberarla. Sul posto i militari della stazione di Varcaturo hanno trovato la donna sanguinante, tumefatta e in stato di shock, mentre l'uomo era steso sul letto, ancora ubriaco. La donna è stata trasportata al pronto soccorso mentre adesso il suo ex si trova in stato di fermo al carcere di Poggioreale con le accuse di violenza sessuale, stalking e sequestro di persona. La piccola bimba è stata invece temporaneamente affidata ai nonni materni.

