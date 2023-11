Civita Castellana, le strade dell'area industriale ridotte ad una groviera

Strade dissestate: quella dell'area industriale di Prataroni a Civita Castellana sono da primato nazionale, se non mondiale. Chi le percorre lo fa a suo rischio e pericolo ogni giorno. Poi capita anche di finirci dentro a qualche buca, come è accaduto, e di procurarsi anche danni seri ai mezzi.

Da almeno quattro anni la situauzione è sempre peggiorata, e non c'è nemmeno la voglia da parte della classe politica locale di trovare soluzioni, se non a parole. Perchè nei fatti, non accade mai nulla dopo i proclami.

Non a caso l'imprendoria sceglie aree industriale alternative come quelle di Fabrica di Roma, Corchiano, Castel Sant'Elia, Gallese o Nepi per realizzare gli stabilimenti e presentarsi alla clientela in maniera ottimale e credibile.

L'area di Prataroni è piena di buche. alcune superano il metro quadrato, che le auto senpre più spesso ci finisco dentro: perfino per gli autotreni è diventato difficile percorrere quelle strade.

Non solo le strade però sono in condizioni disastrose, poichè anche anche illuminazione è assente. E la chiamano zona industruale.