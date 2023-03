Lavoro nero e smaltimento delle acque nere, chiuse due attività di autolavaggio a Civita Castellana

Chiusi due autolavaggi a Civita Castellana. E' il risultato di un blitz dei carabinieri, messo in atto nei giorni scorsi in collaborazione con i colleghi della Forestale, Ispettorato del lavoro, Asl e Arpa, in seguito alle segnalazioni dei residenti della zona.

Nel mirino degli inquirenti la gestione e le anomalie nell'attività, tra cui uno spreco di acqua che apparirebbe eccessivo; così come l'utilizzo di scarichi delle acque reflue non a norma. Ma sotto la lente è finita anche la questione dei cattivi odori rilevati durante il giorno. Anche il costo relativamente basso del servizio fornito agli automobilisti, aveva fatto nascere dubbi sulla corretta gestione di queste attività.

Nel corso dell'ispezione è stata effettuata anche una attività di contollo sul lavoro in nero: sono stati trovati quattro lavoratori non in regola e per questo è scattata la chiusura dei locali. Le indagini sono proseguite nei giorni successi per stabilire se anche le norme di sicurezza venivano rispettate. Sono stati prelevati dei campioni d'acqua che saranno analizzati per stabilire l'evenrtuale inquinamento. L'attività commerciale era gestita da cittadini extracomunitari, residenti nella città. Rischiano tutti una denuncia per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, riscontrate dai militari, e per l'impiego di lavoratori non in regola.

Poi è stato aperto il capitolo dell'eventuale danno ambientale, che potrebbe essere stato causato dall'utilizzo delle acque nere che terminavano direttamente nella rete fognaria comunale, insieme ai i prodotti che si utilizzano al termine del trattamento delle auto dei clienti. Acque che devono avere preventivamente un'autorizzazione prima di essere immesse nella rete fognaria.